ГУР показало кадры уничтожения российских десантного катера и базы ПВО в Крыму

Дроны ГУР Минобороны уничтожили десантный катер, РЛС и базу ПВО российских войск в Крыму (Фото: Скриншот видео / ГУР МО / Telegram)

Главное управление разведки Минобороны Украины в четверг, 7 августа, показало кадры поражения военных объектов страны-агрессора России в захваченном Крыму , среди которых — десантный катер проекта 02510 БК-16, радиолокационные станции и база ПВО.

В сообщении отмечается, что удары нанесли боевые дроны спецподразделения ГУР МО Украины Примары. В результате поражены следующие объекты РФ:

катер проекта 02510 БК-16;

РЛС Небо-СВУ;

РЛС Подлёт К-1;

РЛС 96Л6Е.

Разведка сообщила, что после успешных ударов российские оккупанты начали прятать свои объекты ПВО в купольные конструкции. ГУР атаковало один из таких куполов на горе Ай-Петри — там располагалась база противовоздушной обороны 3-го радиотехнического полка армии РФ (в/ч 85683-А).

В сообщении ГУР не указывается дата ударов по оккупированному полуострову.

2 августа сообщалось о многочисленных взрывах в Крыму, в частности в Феодосии и других городах. Оккупанты перекрывали Крымский мост на пять часов.