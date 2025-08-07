ГУР показало кадры уничтожения российских десантного катера и базы ПВО в Крыму
Дроны ГУР Минобороны уничтожили десантный катер, РЛС и базу ПВО российских войск в Крыму (Фото: Скриншот видео / ГУР МО / Telegram)
Главное управление разведки Минобороны Украины в четверг, 7 августа, показало кадры поражения военных объектов страны-агрессора России в захваченном Крыму, среди которых — десантный катер проекта 02510 БК-16, радиолокационные станции и база ПВО.
В сообщении отмечается, что удары нанесли боевые дроны спецподразделения ГУР МО Украины Примары. В результате поражены следующие объекты РФ:
- катер проекта 02510 БК-16;
- РЛС Небо-СВУ;
- РЛС Подлёт К-1;
- РЛС 96Л6Е.
Разведка сообщила, что после успешных ударов российские оккупанты начали прятать свои объекты ПВО в купольные конструкции. ГУР атаковало один из таких куполов на горе Ай-Петри — там располагалась база противовоздушной обороны 3-го радиотехнического полка армии РФ (в/ч 85683-А).
В сообщении ГУР не указывается дата ударов по оккупированному полуострову.
2 августа сообщалось о многочисленных взрывах в Крыму, в частности в Феодосии и других городах. Оккупанты перекрывали Крымский мост на пять часов.