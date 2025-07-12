Авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко рассказал в интервью Radio NV , как корректно понимать информацию о «локационно потерянных» дронах в сводках Воздушных сил ВСУ.

Журналист NV спросил специалиста о том, как правильно понимать понятие «локационно потерянные дроны»: является ли это следствием противодействия Воздушных сил ВСУ, или это «пропущенные дроны, которые записали в локационно потерянные».

В ответ на это Романенко объяснил: «Что такое „локационно потерянные“? Их не видят, где они упали. Это [понятие] относится исключительно к дронам типа Гербера».

По его словам, Гербера — это пенопластовые дроны с двигателем в 3,5 лошадиные силы, которые были созданы в Китае китайской фирмой, но выпущены, вероятно, в России.

Специалист добавил, что по скоростным характеристикам эти дроны не соответствуют шахедам, они намного медленнее. «Поэтому, чтобы не перегружать нашу ПВО, есть такой режим селекции по скорости. Если в аппаратуру ввести параметр „не выводить на экран цели, которые движутся со скоростью менее 150 километров в час“, за ними никто не будет наблюдать и они локационно потеряются», — пояснил Валерий Романенко, добавив ироничную аналогию: «Был такой анекдот про невидимого Джо. Почему Джо невидимый? Да потому, что за ним никто не следит».

Таким образом, как следует из объяснений Романенко, локационно потерянные дроны обычно не несут взрывчатки, поэтому скорее всего не нанесут значительного вреда.

«Даже было попадание в студенческое общежитие одного такого дрона Гербера. Он разбил стекло и раму, все», — привел пример специалист.

Еще осенью 2024 года ГУР Минобороны Украины рассказывало, что Россия массово использует против Украины дроны Гербера, которые способны нести боевую часть и проводить радиоэлектронную разведку. Такие БПЛА имеют китайский двигатель и другие иностранные детали.

По данным ГУР, оккупанты собирают дроны Гербера на заводе в городе Елабуга (Республика Татарстан). БПЛА Гербера имитируют дроны Shahed-136 или Герань-2 и массово используется Россией для перегрузки украинской противовоздушной обороны.

Герберы изготавливаются из фанеры и пенопласта, поэтому дрон в десятки раз дешевле шахеда, уточняли специалисты ГУР. При этом наполнение беспилотника состоит из компонентов иностранного производства, завезенных из Китая через третьи компании. Россияне собирают Герберы по китайскому прототипу производства Skywalker Technology Co., Ltd.