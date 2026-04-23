СБС вместе с бойцами Азова уничтожили командный пункт ФСБ в оккупированном Донецке — видео

23 апреля, 16:05
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Военные Сил обороны поразили командный пункт спецподразделения ФСБ в оккупированном Донецке (Фото: Мадяр / скриншот из видео / Telegram)

Военные Сил обороны поразили командный пункт спецподразделения ФСБ в оккупированном Донецке (Фото: Мадяр / скриншот из видео / Telegram)

Бойцы подразделения Сил беспилотных систем и 1-го корпуса НГУ Азов 22 апреля уничтожили командный пункт и место базирования Управления мобильных действий (УМД) ФСБ РФ во временно оккупированном Донецке.

Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем Роберт (Мадяр) Бровди в четверг, 23 апреля.

https://twitter.com/tweetsNV/status/2047299971381129393

По его словам, украинские военные нанесли восемь ударов дронами FP-2, в результате чего, по данным разведки, были убиты 12 российских офицеров и ранены — 15.

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FP-2 — это дрон, созданный украинской компанией Fire Point, которая также производит ракету Фламинго. Он может преодолевать до 200 км, что меньше, чем у предыдущей модели FP-1 с дальностью 1400 км, но при этом боевая часть FP-2 больше (60−100кг).

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Мадяр отметил, что УМД ФСБ РФ — это оперативное спецподразделение российской ФСБ из состава Службы контрразведки, которое в частности осуществляет контрразведывательные задачи, диверсии, военные спецоперации.

Кроме этого, спецподразделение занимается созданием агентурных сетей, поиском и задержанием нелояльных граждан, физическим устранением оппонентов и координацией пророссийских боевиков.

«По территории Украины — вербовочная работа, агентурная сеть, выполнение терактов, диверсий, поджогов и т. д.», — добавил Мадяр.

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23 апреля в Генштабе ВСУ сообщили, что за сутки россияне в войне против Украины потеряли:

  • три танка,
  • пять боевых бронированных машин,
  • 58 артиллерийских систем,
  • три РСЗО,
  • одно средство ПВО,
  • 1941 БпЛА оперативно-тактического уровня,
  • 202 единицы автомобильной техники и автоцистерн,
  • две единицы спецтехники.
Редактор: Екатерина Шпак

Теги:   Роберт Бровди Донецк Силы беспилотных систем силы обороны Атака

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