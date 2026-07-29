Штилерман показал запуск нового дрона FP: что известно о «наростах» на крыльях — Defense Express

29 июля, 18:37
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На дроне видны довольно странные «наросты» овальной формы, расположенные над крыльями (Фото: @DenShtilierman/X)

На дроне видны довольно странные «наросты» овальной формы, расположенные над крыльями (Фото: @DenShtilierman/X)

Главный конструктор и совладелец компании Fire Point Денис Штилерман в среду, 29 июля, опубликовал фото запуска нового дальнобойного дрона FP-1 или его версии FP-2, предназначенной для ударов на средние дистанции.

Об этом пишет Defense Express.

Издание отмечает, что запуск дрона, скорее всего, был испытательным, поскольку люди в кадре используют белые фонари. А во время реальных боевых пусков военные применяют красные, так как они менее заметны в темноте.

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На самом беспилотнике также заметно дополнительное оборудование — неизвестное устройство на хвостовом оперении и дополнительные антенны.

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В издании отметили, что на дроне видны довольно странные «наросты» овальной формы, расположенные над крыльями.

Согласно данным Defense Express, одна из версий — это дополнительные топливные баки.

https://twitter.com/DenShtilierman/status/2082318443697586501?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2082318443697586501%7Ctwgr%5E2dea72855c714185c9aff7a65a571562e4fab9a1%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fdefence-ua.com%2Fconsole%2Faddarticles%2F23793%2F

Ранее в компании Fire Point сообщали, что топливные баки были перенесены в крылья.

В Defense Express подчеркнули, что подобное решение было применено на так называемом «Пузатом Нептуне».

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Существует также мнение, что эти «наросты» — обтекатели для дополнительного радиоэлектронного оборудования.

9 июля Денис Штилерман заявил, что компания Fire Point завершила разработку собственного турбореактивного двигателя для крылатой ракеты модели «Фламинго».

«Самое главное — мы разрабатываем для „Фламинго“ собственный двигатель. Уже разработали. И сейчас мы собираем первые 10 тестовых образцов. А затем постепенно перейдем на собственный двигатель. … Мы сразу, не дожидаясь кодификации и не ожидая поступления средств, за счет собственной прибыли уже строим несколько производственных площадок, которые будут выпускать [ракеты — ред.] FP-9», — сказал он.

Крылатая ракета «Фламинго» (Фото: NV)
Крылатая ракета «Фламинго» / Инфографика: NV

17 июля стало известно, что Fire Point может производить до 90 ракет «Фламинго» в месяц.

24 июля главный конструктор и совладелец компании Fire Point Денис Штилерман опубликовал видео запуска ракеты «Фламинго» по российскому заводу «Авитек» в Кирове.

Редактор: Елена Ивашкив

Теги:   Война России против Украины Дроны Fire Point Денис Штилерман

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