«Дроны для кордону» уже в бою, на передовой они помогают пограничникам днем и ночью — видео 24 марта, 16:23 «Дроны для кордону» уже в бою (Фото:dpsu.gov.ua)

«Дроны для кордону» уже в бою, на передовой они помогают пограничникам и днем, и ночью, сообщила Госпогранслужба в пятницу, 24 марта.

В ведомстве рассказали, что в целом в рамках кампании на сегодняшний день собрано 2,5 миллиона гривен.

«На эти средства уже закуплена партия дронов, продолжается закупка следующих. На передовой беспилотники помогают пограничникам днем и ночью», — говорится в сообщении.

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В ГПСУ рассказали, что благодаря коптерам бойцы Госпогранслужбы отслеживают перемещение живой силы и техники врага, корректируют огонь и доставляют захватчикам «взрывные подарки».

По словам командира отделения аэроразведки за псевдо Оптимус, к сожалению, дроны теряются довольно часто.

Бойцы имеют значительный опыт работы над контролируемой врагом территорией в районах ведения активных боевых действий, где практически постоянно работают средства радиоэлектронной борьбы противника.

"Но лучше мы будем терять технику, чем людей", - говорит Оптимус.

На дроны идет сбор средств при поддержке Министерства культуры и информационной политики и марафона Единые новости.