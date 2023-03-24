«Дроны для кордону» уже в бою, на передовой они помогают пограничникам днем и ночью — видео

24 марта, 16:23
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«Дроны для кордону» уже в бою (Фото:dpsu.gov.ua)

«Дроны для кордону» уже в бою (Фото:dpsu.gov.ua)

«Дроны для кордону» уже в бою, на передовой они помогают пограничникам и днем, и ночью, сообщила Госпогранслужба в пятницу, 24 марта.

В ведомстве рассказали, что в целом в рамках кампании на сегодняшний день собрано 2,5 миллиона гривен.

«На эти средства уже закуплена партия дронов, продолжается закупка следующих. На передовой беспилотники помогают пограничникам днем и ночью», — говорится в сообщении.

Видео дня

В ГПСУ рассказали, что благодаря коптерам бойцы Госпогранслужбы отслеживают перемещение живой силы и техники врага, корректируют огонь и доставляют захватчикам «взрывные подарки».

https://www.youtube.com/watch?v=YjKUHSRMNk4

По словам командира отделения аэроразведки за псевдо Оптимус, к сожалению, дроны теряются довольно часто.

Бойцы имеют значительный опыт работы над контролируемой врагом территорией в районах ведения активных боевых действий, где практически постоянно работают средства радиоэлектронной борьбы противника.

"Но лучше мы будем терять технику, чем людей", - говорит Оптимус.

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На дроны идет сбор средств при поддержке Министерства культуры и информационной политики и марафона Единые новости.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Госпогранслужба Украины Дроны Война России против Украины

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