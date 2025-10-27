Украинские военные уничтожили склад ГСМ и нефтебазу на Луганщине (Фото: ССО ВСУ/Телеграм)

Силы специальных операций в ночь на понедельник, 27 октября, успешно поразили склад горюче-смазочных материалов и нефтебазу на временно оккупированной территории Луганской области.

Об этом сообщили ССО ВСУ в Telegram.

Украинские дроны нанесли удар в момент, когда цистерны были заполнены, что усилило эффект.

Склад ППМ расположен в Старобельске, а нефтебаза — в Луганске.

«Силы специальных операций продолжают наносить асимметричные удары врагу, для ускорения остановки его наступательных потуг», — говорится в сообщении.

В ночь на 23 октября подразделения Сил обороны Украины осуществили поражение нефтеперерабатывающего завода Рязанский — стратегического объекта РФ, который обеспечивает ее вооруженные силы.

В ночь на 22 октября ВСУ поразили Саранский механический завод в российской республике Мордовия и Махачкалинский нефтеперерабатывающий завод в республике Дагестан.