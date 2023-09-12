Россияне сообщают об атаке украинских дронов в Курской области 12 сентября, 01:01 Испытания картонного беспилотника (Фото:Скриншот из видео operativnoZSU/Telegram)

Два украинских дрона с разницей в час атаковали город Рыльск, что в Курской области России, заявил в своем Telegram-канале глава этого региона Роман Старовойт.

«В Рыльске с украинского беспилотника было сброшено взрывное устройство. К счастью, никто не пострадал. Повреждены фасады и выбито несколько стекол в двух зданиях на улице Ленина. На месте работают представители силовых структур», — написал Старовойт около 23:00 понедельника, 11 сентября.

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Через час он сообщил об еще одной атаке — на этот раз, по его словам, в административном здании была повреждена крыша, выбиты стекла в нескольких окнах, пострадавших нет.

Ранее, 4 сентября, местные Telegram-каналы сообщали о взрывах в городе Курчатов Курской области.

За несколько часов до этого в сети появилось видео, где пользователи сообщили о пожаре на крыше административного здания в Курчатове, который произошел якобы после сбивания «украинского беспилотника».