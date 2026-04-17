Российские войска ночью атакуют Одесскую и Черниговскую области дронами
Фото предыдущей атаки на Киев 16 апреля (Фото: . REUTERS/Valentyn Ogirenko)
В ночь на 17 апреля Воздушные силы ВСУ сообщили о движении российских беспилотников в направлении Одесской области и на севере Черниговской области.
06:59 Воздушные силы сообщают о движении БпЛА на Днепропетровщине, курсом на Каменское.
БпЛА курсом на Днепр с юго-западного направления.
В течение ночи маршрут дронов менялся, в частности, появлялись сообщения об их движении в сторону Киевщины и над югом области.