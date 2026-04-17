Российские войска ночью атакуют Одесскую и Черниговскую области дронами

17 апреля, 04:29
Google Читайте NV в Google
Фото предыдущей атаки на Киев 16 апреля (Фото: . REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Фото предыдущей атаки на Киев 16 апреля (Фото: . REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В ночь на 17 апреля Воздушные силы ВСУ сообщили о движении российских беспилотников в направлении Одесской области и на севере Черниговской области.

06:59 Воздушные силы сообщают о движении БпЛА на Днепропетровщине, курсом на Каменское.

БпЛА курсом на Днепр с юго-западного направления.

В течение ночи маршрут дронов менялся, в частности, появлялись сообщения об их движении в сторону Киевщины и над югом области.

Реклама

/alerts.in.ua
Фото: /alerts.in.ua
Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Одесская область Одесса Чернигов Война России против Украины Черниговская область

Google Читайте NV в Google

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies