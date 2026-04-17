Российские войска ночью атакуют Одесскую и Черниговскую области дронами

В ночь на 17 апреля Воздушные силы ВСУ сообщили о движении российских беспилотников в направлении Одесской области и на севере Черниговской области.

06:59 Воздушные силы сообщают о движении БпЛА на Днепропетровщине, курсом на Каменское.

БпЛА курсом на Днепр с юго-западного направления.

В течение ночи маршрут дронов менялся, в частности, появлялись сообщения об их движении в сторону Киевщины и над югом области.



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