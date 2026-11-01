«Армия учит. Было бы желание». Разговор с командиром Бродяг — об эволюции дроновых подразделений и о 18-летних девушках, защищающих свои города

1 ноября, 03:23
NV Премиум
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Автор: Павел Новиков

Командир 431-го отдельного батальона беспилотных систем Илья Машина с позывным Бродяга в интервью Radio NV рассказывает об эволюции подразделений БПЛА — от Мавиков до ударных аппаратов самолетного типа, несущих 100-килограммовые боеприпасы, — а также о малоизвестной специальности дешифровщика, рекрутинге и 18-летних девушках, вставших на защиту своих городов.

— Почему Бродяга? Позывные украинские военные — это очень интересная тема для исследований.

— Да, они очень разнообразны, и по-разному [возникали] - кто себе сам выбрал, кому в учебке дали, кому собратья заменили.

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Мне достался позывный Бродяга потому, что в начале войны, в первые дни, я бегал, формировал подразделение. И всегда, когда приходили старшие командиры, спрашивали, где я: «Где ваш командир?» Говорили, что где-то там бродит. И от этого я получил [позывной] Бродяга.

— Для вас полномасштабка началась где? С чем вы пришли, с каким опытом вы пришли сначала?

Теги:   Интервью NV БПЛА Война России против Украины Женщины-военные Radio NV

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