Ночная атака РФ по Одесской области: поврежден объект инфраструктуры, есть перебои со светом и пострадавшие

12 января, 03:01
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На месте работают экстренные и коммунальные службы (Фото: @odesaMVA)

На месте работают экстренные и коммунальные службы (Фото: @odesaMVA)

В ночь на 12 января российские войска совершили атаку по югу Украины. В результате удара в Одесском районе Одесской области был поврежден объект инфраструктуры.

Об этом сообщил председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Из-за повреждений часть потребителей осталась без света. Информация о масштабах разрушений уточняется.

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По предварительным данным, пострадали два человека. Также зафиксированы разрушения жилого фонда:

— один частный дом полностью разрушен,
— еще четыре дома повреждены.

@odesaMVA
Фото: @odesaMVA

На месте работают экстренные и коммунальные службы, которые занимаются ликвидацией последствий атаки, оценкой повреждений и восстановлением критической инфраструктуры.

@odesaMVA
Фото: @odesaMVA

Власти призывают жителей следить за официальными сообщениями и не игнорировать сигналы воздушной тревоги. На момент публикации дроновая атака по Одесской области продолжалась.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Одесса Война России против Украины Одесская область

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