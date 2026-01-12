Ночная атака РФ по Одесской области: поврежден объект инфраструктуры, есть перебои со светом и пострадавшие
На месте работают экстренные и коммунальные службы (Фото: @odesaMVA)
В ночь на 12 января российские войска совершили атаку по югу Украины. В результате удара в Одесском районе Одесской области был поврежден объект инфраструктуры.
Об этом сообщил председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
Из-за повреждений часть потребителей осталась без света. Информация о масштабах разрушений уточняется.
По предварительным данным, пострадали два человека. Также зафиксированы разрушения жилого фонда:
— один частный дом полностью разрушен,
— еще четыре дома повреждены.
На месте работают экстренные и коммунальные службы, которые занимаются ликвидацией последствий атаки, оценкой повреждений и восстановлением критической инфраструктуры.
Власти призывают жителей следить за официальными сообщениями и не игнорировать сигналы воздушной тревоги. На момент публикации дроновая атака по Одесской области продолжалась.