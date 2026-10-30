Оккупанты ударили реактивным дроном по крыше ТРЦ в Харькове: объект временно прекратил работать

По предварительной версии событий, пострадавших в результате атаки оккупантов по ТРЦ Дафи в Харькове нет (Фото: facebook.com/dafi.trc.kharkiv)

В результате российского удара реактивным дроном типа шахед была повреждена кровля торгово-развлекательного центра Дафи в Харькове .

Такое сообщение было опубликовано 30 октября на странице ТРЦ в Instagram.

По предварительной версии событий, пострадавших в результате атаки оккупантов нет — при этом к врачам скорой помощи обратились три человека с острой стрессовой реакцией.

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«В настоящее время на месте происшествия работают все соответствующие экстренные и профильные службы. (…) На данный момент работа ТРЦ временно приостановлена», — заявили представители «Дафи».

Дополнительную информацию об обстоятельствах удара представители ТРЦ пообещали сообщить позже.

Вечером 26 октября российские войска атаковали Новобаварский район Харькова из реактивных систем залпового огня «Торнадо-С». В результате обстрела погибли двое мужчин, ещё четверо человек получили ранения. Среди пострадавших — 17-летняя девушка. Повреждены многоквартирные и частные дома, автомобили, гаражи и детский сад.

27 октября российские оккупационные войска уже наносили удары по Харькову с помощью беспилотников. Тогда в результате атаки были повреждены вход в одну из станций метрополитена и торговый центр в Слободском районе.

Позже в ГСЧС Украины уточнили, что в результате удара российского реактивного дрона по Основянскому району пострадали пять человек, в том числе четырёхлетний ребёнок.

В результате атаки возник пожар площадью 2500 кв. м, охвативший многоквартирный и частный жилые дома, хозяйственные постройки и производственное здание. Также были повреждены многоэтажные дома, гаражи и автомобили, подытожили в ведомстве.