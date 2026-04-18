Дроны СБУ поразили в Крыму три российских корабля

Пожар в Крыму после атаки БпЛА 18 апреля 2026 года (Фото: Крымский ветер)

Бойцы Центра спецопераций Альфа Службы безопасности Украины поразили три военных корабля страны-агрессора России в захваченном Крыму , говорится в заявлении СБУ в субботу, 18 апреля.

Речь идет о больших десантных кораблях ВМФ РФ Ямал, Азов, а также военном корабле неустановленного типа. Кроме того, есть информация о вероятном поражении противодиверсионного катера проекта 21980 Грачонок.

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Также дроны СБУ повредили блок антенн коммуникационной системы Дельфин, радиолокационную систему МР-10М1 Мис-М1 и резервуары с топливом на нефтебазе Югторсан.

В СБУ добавили, что каждое поражение кораблей и критической инфраструктуры РФ имеет накопительный эффект и напрямую влияет на способность страны-агрессора продолжать войну.

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Ночью и утром 18 апреля сообщалось о взрывах во временно оккупированном Крыму, в частности, в Севастополе. Мониторинговые каналы писали о пожаре в порту и на нефтебазе.