Новая атака дронов Shahed: РФ выпустила 15 беспилотников, силы ПВО сбили 13 из них

6 марта, 09:00
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Россия ночью атаковала Украину 15 дронами Shahed (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Россия ночью атаковала Украину 15 дронами Shahed (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В ночь на понедельник, 6 марта, Россия выпустила по Украине 15 иранских дронов Shahed 131/136. Силы ПВО сбили 13 из них.

Об этом сообщило командование Воздушных сил в Facebook.

Российские оккупанты запускали дроны с северного направления (Брянская область РФ).

Всего зафиксировано 15 пусков ударных БПЛА, 13 дронов были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил.

Видео дня

Ранее сообщалось, что в небе над Днепропетровской областью сбили четыре вражеских дрона.

https://www.youtube.com/watch?v=RAhKEA2Ek0M
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Воздушные силы Война России против Украины Иранские беспилотники Shahed-136 Shahed-131

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