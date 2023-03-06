Новая атака дронов Shahed: РФ выпустила 15 беспилотников, силы ПВО сбили 13 из них 6 марта, 09:00 Россия ночью атаковала Украину 15 дронами Shahed (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В ночь на понедельник, 6 марта, Россия выпустила по Украине 15 иранских дронов Shahed 131/136. Силы ПВО сбили 13 из них.

Об этом сообщило командование Воздушных сил в Facebook.

Российские оккупанты запускали дроны с северного направления (Брянская область РФ).

Всего зафиксировано 15 пусков ударных БПЛА, 13 дронов были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил.

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Ранее сообщалось, что в небе над Днепропетровской областью сбили четыре вражеских дрона.