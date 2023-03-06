Новая атака дронов Shahed: РФ выпустила 15 беспилотников, силы ПВО сбили 13 из них
Россия ночью атаковала Украину 15 дронами Shahed (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
В ночь на понедельник, 6 марта, Россия выпустила по Украине 15 иранских дронов Shahed 131/136. Силы ПВО сбили 13 из них.
Об этом сообщило командование Воздушных сил в Facebook.
Российские оккупанты запускали дроны с северного направления (Брянская область РФ).
Всего зафиксировано 15 пусков ударных БПЛА, 13 дронов были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил.
Ранее сообщалось, что в небе над Днепропетровской областью сбили четыре вражеских дрона.