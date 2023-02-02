Россия готовит новую атаку с применением иранских дронов — ОК Юг 2 февраля, 12:20 Россия готовит новую волну пусков иранских дронов (Фото:REUTERS/Roman Petushkov)

Россия готовит новую атаку с применением иранских дронов Shahed. Была зафиксирована активность транспортной авиации, которая, вероятно, доставляла в РФ новую партию беспилотников.



Об этом в эфире телемарафона сообщила руководительница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юг Наталья Гуменюк.

По ее словам, в последнее время иранские дроны не появлялись в воздушном пространстве Украины в связи с неблагоприятными погодными условиями на юге.

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«Мы наблюдали активность транспортной авиации, которая доставляла новые поставки. Поэтому вполне вероятно, что готовятся очередные волны», — сказала Гуменюк.

В последний раз РФ атаковала Украину дронами Shahed в ночь на четверг, 26 января. Всего Россия применила 24 дрона Shahed, все они были сбиты украинской ПВО.

