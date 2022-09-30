В ОК Юг объяснили, почему РФ направляет группы дронов-камикадзе по Украине

30 сентября, 10:26
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Дронами-камикадзе РФ пытается выявить средства ПВО Украины (Фото:Вооруженные силы Украины)

Дронами-камикадзе РФ пытается выявить средства ПВО Украины (Фото:Вооруженные силы Украины)

Российские войска направляют группы дронов-камикадзе на территорию Украины, вероятно, для выявления средств противовоздушной обороны.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

«Войска РФ их используют не одиночно. Как правило, они направляются группами. В частности, возможно и для того, чтобы выявлять украинские средства противовоздушной обороны и попадать уже и по них. Поэтому наша тактика противодействия нарабатывается с учетом того, что вражеская стратегия преследовала такую цель», — отметила она.

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Гуменюк сказала, что украинские военные изучают тактику действий и уже имеют определенные результаты противодействия этим дронам.

По ее словам, ущерб от дронов-камикадзе не очень критичен, но они могут вызвать «мощный пожар».

Гуменюк добавила, что по непроверенным данным, на юге у войск РФ есть от 300 до 1000 дронов.

13 сентября украинские военные впервые сбили дрон Shahed-136 — это произошло вблизи Купянска.

В конце августа СМИ со ссылкой на представителей западной разведки писали, что Россия получила от Ирана «сотни» беспилотников. По данным CNN, стране-агрессору передали три типа иранских дронов: Mohajer-6, Shahed-129 и Shahed-191.

Инфографика: НВ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Иран Беспилотники Дроны Война России против Украины ПВО Украины

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