В ОК Юг объяснили, почему РФ направляет группы дронов-камикадзе по Украине 30 сентября, 10:26 Дронами-камикадзе РФ пытается выявить средства ПВО Украины (Фото:Вооруженные силы Украины)

Российские войска направляют группы дронов-камикадзе на территорию Украины, вероятно, для выявления средств противовоздушной обороны.



Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

«Войска РФ их используют не одиночно. Как правило, они направляются группами. В частности, возможно и для того, чтобы выявлять украинские средства противовоздушной обороны и попадать уже и по них. Поэтому наша тактика противодействия нарабатывается с учетом того, что вражеская стратегия преследовала такую цель», — отметила она.

Видео дня

Гуменюк сказала, что украинские военные изучают тактику действий и уже имеют определенные результаты противодействия этим дронам.

По ее словам, ущерб от дронов-камикадзе не очень критичен, но они могут вызвать «мощный пожар».

Гуменюк добавила, что по непроверенным данным, на юге у войск РФ есть от 300 до 1000 дронов.

13 сентября украинские военные впервые сбили дрон Shahed-136 — это произошло вблизи Купянска.

В конце августа СМИ со ссылкой на представителей западной разведки писали, что Россия получила от Ирана «сотни» беспилотников. По данным CNN, стране-агрессору передали три типа иранских дронов: Mohajer-6, Shahed-129 и Shahed-191.



Инфографика: НВ