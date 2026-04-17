Пилот находился за границей. Дикие Шершни заявили о новом рекорде дальности управления дроном-перехватчиком

Дрон-перехватчик Sting во время учений украинских военнослужащих, 10 апреля 2026 года (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Как сообщила компания, пилот находился за границей и управлял дроном, который находился на севере Украины в 2000 км от него.

В компании отметили, что для управления БпЛА использовали технологию Hornet Vision Ctrl, которую уже начали серийно разворачивать.

Реклама

4 апреля стало известно, что украинский пилот Роман (Халк) из подразделения Булава сбил два шахеды, которые были на расстоянии 500 км от него, с помощью дрона-перехватчика Sting и технологии Hornet Vision Ctrl.

12 марта американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщала, что в Саудовской Аравии нефтяная корпорация Saudi Aramco ведет переговоры с как минимум двумя украинскими компаниями о покупке дронов-перехватчиков — для защиты месторождений от атак со стороны Ирана.

Источники рассказали, что представители Saudi Aramco ведут переговоры с украинскими компаниями SkyFall и Wild Hornets (Дикие шершни).

13 марта в Диких Шершнях опровергли информацию о ведении переговоров со странами Персидского залива о поставках своей продукции.

