Бойцы Нацгвардии ночью уничтожили вражеский Shahed — ОК Север

8 марта, 08:05
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Ночью над Украиной сбили дрон Shahed (Фото:ОК Север)

Ночью над Украиной сбили дрон Shahed (Фото:ОК Север)

В ночь на среду, 8 марта украинские защитники сбили вражеский дрон Shahed.

Об этом сообщает оперативное командование Север в Telegram.

«Ночью военнослужащие НГУ, входящие в состав Сил Обороны Северщины, уничтожили вражеский «мопед», — говорится в сообщении.

Видео дня

Также командование публикует фото сбитого дрона.

В ночь на понедельник, 6 марта, Россия выпустила по территории Украины 15 иранских дронов Shahed. Силы ПВО сбили 13 вражеских беспилотников.

По данным британской разведки, РФ запускает иранские дроны с северного направления, чтобы еще больше угрожать Киеву.

https://www.youtube.com/watch?v=RAhKEA2Ek0M
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Россия Нацгвардия Украины Война России против Украины Shahed-136

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