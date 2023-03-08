Бойцы Нацгвардии ночью уничтожили вражеский Shahed — ОК Север 8 марта, 08:05 Ночью над Украиной сбили дрон Shahed (Фото:ОК Север)

В ночь на среду, 8 марта украинские защитники сбили вражеский дрон Shahed.

Об этом сообщает оперативное командование Север в Telegram.

«Ночью военнослужащие НГУ, входящие в состав Сил Обороны Северщины, уничтожили вражеский «мопед», — говорится в сообщении.

Видео дня

Также командование публикует фото сбитого дрона.

В ночь на понедельник, 6 марта, Россия выпустила по территории Украины 15 иранских дронов Shahed. Силы ПВО сбили 13 вражеских беспилотников.

По данным британской разведки, РФ запускает иранские дроны с северного направления, чтобы еще больше угрожать Киеву.