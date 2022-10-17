Атака Shahed-136 на Украину: главные факты об иранских дронах-камикадзе, которые РФ начала использовать против энегросистемы и гражданских 17 октября, 13:30 Спасатели работают на месте удара Shahed-136 по жилому дому в Киеве, 17 октября (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

17 октября Россия совершила массированную атаку дронами-камикадзе Shahed-136 и ракетами. Под ударами дронов оказался Киев и Николаев, Днепропетровскую и Сумскую область, а также Запорожье оккупанты атаковали ракетами.

Киев Shahed-136 атаковали дважды – оба раза в Шевченковском районе. Первая атака вызвала пожар в нежилом здании и повредила несколько жилых домов. После 8:00 утра по Шевченковскому району были нанесены новые удары. Позже стало известно, что дроны-камикадзе попали по жилому дому, произошел взрыв. Удалось спасти 19 человек. На данный момент известно о троих погибших и четырех пострадавших в результате этой атаки. Спасательные работы продолжаются.

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Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что всего на столицу летело 28 Shahed-136, но долетели всего пять — остальных удалось сбить.

Момент удара одного из дронов в центре Киева зафиксировала нагрудная камера полицейского. Правоохранители пытались сбить беспилотник, но им это не удалось.

Впервые о применении беспилотника из Ирана сообщалось 13 сентября. Вооруженные силы Украины сбили Shahed-136 в Купянске.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Россия заказала у Ирана 2400 таких беспилотников.

Однако военный эксперт Игаль Левин утверждал, что Ирану понадобится не один год, чтобы произвести столько дронов-камикадзе, хотя страна могла продать лицензию на их изготовление России. Он предположил, что поэтому Россия могла их переименовать в Герань-2 и внести небольшие изменения в их конструкцию.

В начале сентября США ввели санкции против трех компаний из Ирана, производящих ударные беспилотники, поставляемые в РФ. А Украина из-за поставок оружия России лишила аккредитации посла Ирана.

НВ собрал главные факты о Shahed-136 в инфографике.

Инфографика: НВ

Производитель дронов Shahed-136 компания Iran Aircraft Manufacturing Company (HESA). Дроны разработаны под тактику роения (swarm) — удары несколькими дронами по одной цели.

Первое подтвержденное боевое использование таких дронов зафиксировано 25 декабря 2020 года в Йемене.

Россия — единственная страна, кроме Ирана, на вооружении которой находятся Shahed-136, однако ни одна из этих стран не подтверждала их поставки в РФ.

Длина Shahed-136 - 3,5 м, размах крыльев – 2,5 м, масса – около 200 кг, вес боевой части – около 40 кг. В Shahed-136 используется инерциальная наводка на цель.

Заявленная дальность полета таких дронов – 2000 км, максимальная скорость – 200 км/ч, движение дрона обеспечивается бензиновым двигателем.

Ориентировочное количество уже изготовленных Shahed-136 – 400 штук.