«Возмездие»: оккупанты на угнанном ВАЗ попали под удар украинского дрона — видео
Дрон сбросил снаряд прямо на машину с оккупантами (Фото:sinicyn_roma/Twitter)
ВСУ проучили российских военных, решивших воспользоваться автомобилем, угнанным у кого-то из мирных украинцев.
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Соответствующее видео было обнародовано в соцсетях.
Обнаружив позиции российских захватчиков, украинские защитники атаковали их с помощью дрона.
В свою очередь оккупанты попытались сбежать на угнанной машине, однако точно сброшенный снаряд этому воспрепятствовал.
В итоге трое россиян получили тяжелые ранения. Их дальнейшая судьба неизвестна.
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