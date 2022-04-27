«Возмездие»: оккупанты на угнанном ВАЗ попали под удар украинского дрона — видео

27 апреля, 14:10
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Дрон сбросил снаряд прямо на машину с оккупантами (Фото:sinicyn_roma/Twitter)

Дрон сбросил снаряд прямо на машину с оккупантами (Фото:sinicyn_roma/Twitter)

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ВСУ проучили российских военных, решивших воспользоваться автомобилем, угнанным у кого-то из мирных украинцев.

Война России против Украины — главные события 27 апреля

Соответствующее видео было обнародовано в соцсетях.

Обнаружив позиции российских захватчиков, украинские защитники атаковали их с помощью дрона.

Видео дня

В свою очередь оккупанты попытались сбежать на угнанной машине, однако точно сброшенный снаряд этому воспрепятствовал.

В итоге трое россиян получили тяжелые ранения. Их дальнейшая судьба неизвестна.

18+

https://twitter.com/sinicyn_roma/status/1519231226728615936
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Российские военные Автоугон Дроны Война России против Украины

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