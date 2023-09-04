Минобороны допустило к эксплуатации в ВСУ дрон с искусственным интеллектом

4 сентября, 10:58
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Дрон SAKER SCOUT (Фото:Минобороны/Telegram)

Дрон SAKER SCOUT (Фото:Минобороны/Telegram)

Минобороны Украины допустило к эксплуатации в ВСУ дрон с искусственным интеллектом SAKER SCOUT.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, программное обеспечение дрона, построенное на алгоритмах искусственного интеллекта, поможет Силам обороны эффективнее уничтожать российских оккупантов.

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Дрон может самостоятельно распознать и зафиксировать координаты техники войск РФ и немедленно передать информацию в командный пункт для принятия соответствующего решения. Речь идет также и о замаскированной технике.

В комплекс входят флагманский дрон-разведчик, а также несколько дронов-камикадзе типа FPV, которые корректируются в том числе с помощью флагманского дрона.

Дальность полета SAKER SCOUT составляет до 10 км. Он может оснащаться инфракрасной оптикой для работы ночью.

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Беспилотник также может использовать инерциальную систему наведения, что значительно повышает его устойчивость к средствам РЭБ.

Дрон интегрируется во все существующие в ВСУ системы ситуационной осведомленности, в том числе в систему Дельта.

С 22 февраля 2022 года Минобороны приняло на вооружение 28 моделей беспилотников различных типов отечественного производства. По состоянию на конец июля 2023 года ВСУ передали тысячи единиц в рамках закупок ведомства.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Минобороны Украины Искусственный интеллект Дроны

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