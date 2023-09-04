Минобороны допустило к эксплуатации в ВСУ дрон с искусственным интеллектом 4 сентября, 10:58 Дрон SAKER SCOUT (Фото:Минобороны/Telegram)

Минобороны Украины допустило к эксплуатации в ВСУ дрон с искусственным интеллектом SAKER SCOUT.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, программное обеспечение дрона, построенное на алгоритмах искусственного интеллекта, поможет Силам обороны эффективнее уничтожать российских оккупантов.

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Дрон может самостоятельно распознать и зафиксировать координаты техники войск РФ и немедленно передать информацию в командный пункт для принятия соответствующего решения. Речь идет также и о замаскированной технике.

В комплекс входят флагманский дрон-разведчик, а также несколько дронов-камикадзе типа FPV, которые корректируются в том числе с помощью флагманского дрона.

Дальность полета SAKER SCOUT составляет до 10 км. Он может оснащаться инфракрасной оптикой для работы ночью.

Беспилотник также может использовать инерциальную систему наведения, что значительно повышает его устойчивость к средствам РЭБ.

Дрон интегрируется во все существующие в ВСУ системы ситуационной осведомленности, в том числе в систему Дельта.

С 22 февраля 2022 года Минобороны приняло на вооружение 28 моделей беспилотников различных типов отечественного производства. По состоянию на конец июля 2023 года ВСУ передали тысячи единиц в рамках закупок ведомства.

