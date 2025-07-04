К эксплуатации в подразделениях Сил обороны Украины допустили украинский беспилотник R-34-T, способный осуществлять лазерное целеуказание.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины в пятницу, 4 июля.

Основной функцией дрона является лазерная подсветка целей для высокоточного поражения управляемыми боеприпасами, в частности артиллерийскими и авиационными.

В Минобороны отметили, что лазерное целеуказание позволит существенно повысить эффективность применения управляемых боеприпасов, в частности на больших расстояниях и в условиях активной противовоздушной защиты РФ.

Кроме того, R-34-T имеет защищенные каналы связи, модульную архитектуру и устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы.

Министерство добавило, что дрон позволяет эффективнее использовать имеющиеся ресурсы, минимизировать расходы боеприпасов и снижать риски для операторов и боевых подразделений.

Ранее стало известно, что за шесть месяцев 2025 года Минобороны Украины кодифицировало и допустило к использованию около 50 новых образцов автомобильной техники от украинских предприятий.

30 июня Минобороны допустило к эксплуатации в ВСУ ударный беспилотник РОННИ-13 украинского производства. Дрон, который имеет оптоволоконное управление, создан с учетом боевого опыта украинских военных.