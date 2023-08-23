«Дрон Перун». Украина разработала свою версию российского Ланцета, идет масштабирование — вице-премьер Федоров
Поражение российской цели дроном украинского производства Перун (Фото:Скриншот видео Роман Костенко/Facebook)
Украина разработала свой аналог российского беспилотника Ланцет. Сейчас занимаются его масштабированием.
Об этом вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил YouTube-каналу Pressing.
По его словам, Ланцеты «довольно эффективное оружие» и украинцы могут создать нечто похожее.
«На самом деле есть производители, которые уже сделали продукт, масштабированием которого мы сейчас занимаемся. У нас есть четкое видение: когда и сколько у нас будет по типу Ланцетов собственных дронов», — сказал вице-премьер, не уточнив деталей.
В то же время автор канала заявил, что Украина тестирует свой Ланцет под названием Перун. 3 июля секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки и военный Роман Костенко заявил, что этот дрон поразил уже 100 целей россияне.
Федоров рассказал, что Украина анализирует статистику применения оккупантами Ланцетов, что влияет на защиту своей бронетехники. Поэтому, говорит он, нужно развивать радиоэлектронную борьбу (РЭБ).
Заявления России о сотнях тысяч Ланцетов и обещания изготовить миллион он назвал нереальными. По подсчетам Федорова, оккупанты могут изготавливать сотню таких дронов ежемесячно.
«Они инвестируют в эти направления. Это большая угроза, с которой нужно работать[…] Если фокусироваться на определенном вопросе, мы точно будем переигрывать Россию, потому что у нас есть конкретное преимущество — мы более мотивированы, у нас много специалистов, инженеров, опытных военных», — добавил он.
Ланцет — российский беспилотник, который может доставить снаряд к цели и используется оккупантами во время развязанной против Украины полномасштабной войны. Их скорость движения в воздухе — до 300 км/ч, радиус полета — до 40 км. С осени 2022 года эти дроны и видео их применения начала активно распространять российская пропаганда.