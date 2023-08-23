«Дрон Перун». Украина разработала свою версию российского Ланцета, идет масштабирование — вице-премьер Федоров 23 августа, 13:44 Поражение российской цели дроном украинского производства Перун (Фото:Скриншот видео Роман Костенко/Facebook)

Украина разработала свой аналог российского беспилотника Ланцет. Сейчас занимаются его масштабированием.

Об этом вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил YouTube-каналу Pressing.

По его словам, Ланцеты «довольно эффективное оружие» и украинцы могут создать нечто похожее.

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«На самом деле есть производители, которые уже сделали продукт, масштабированием которого мы сейчас занимаемся. У нас есть четкое видение: когда и сколько у нас будет по типу Ланцетов собственных дронов», — сказал вице-премьер, не уточнив деталей.

В то же время автор канала заявил, что Украина тестирует свой Ланцет под названием Перун. 3 июля секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки и военный Роман Костенко заявил, что этот дрон поразил уже 100 целей россияне.

Фото: Скриншот видео Pressing/YouTube

Федоров рассказал, что Украина анализирует статистику применения оккупантами Ланцетов, что влияет на защиту своей бронетехники. Поэтому, говорит он, нужно развивать радиоэлектронную борьбу (РЭБ).

Заявления России о сотнях тысяч Ланцетов и обещания изготовить миллион он назвал нереальными. По подсчетам Федорова, оккупанты могут изготавливать сотню таких дронов ежемесячно.

«Они инвестируют в эти направления. Это большая угроза, с которой нужно работать[…] Если фокусироваться на определенном вопросе, мы точно будем переигрывать Россию, потому что у нас есть конкретное преимущество — мы более мотивированы, у нас много специалистов, инженеров, опытных военных», — добавил он.

Ланцет — российский беспилотник, который может доставить снаряд к цели и используется оккупантами во время развязанной против Украины полномасштабной войны. Их скорость движения в воздухе — до 300 км/ч, радиус полета — до 40 км. С осени 2022 года эти дроны и видео их применения начала активно распространять российская пропаганда.

