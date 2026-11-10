Скорость до 400 км/ч. Что известно о новом украинском дроне-перехватчике Zirka, способном сбивать реактивные Герани-5 — инфографика NV

10 ноября, 20:15
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Высота полета дрона Zirka — до 6 км (Фото: Скриншот видео Vyriy Industries)

Высота полета дрона Zirka — до 6 км (Фото: Скриншот видео Vyriy Industries)

Украинский дрон-перехватчик Zirka был впервые представлен в июне 2026 года, а уже в конце октября появились кадры, на которых модернизированная версия этого перехватчика уничтожает реактивный беспилотник Герань-5.

В своей инфографике NV рассказывает, что известно об этих перехватчиках.

Дрон-перехватчик Zirka — это беспилотник украинской компании NOCTIS, предназначенный для перехвата ударных дронов, в частности реактивных модификаций БПЛА типа Shahed.

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На видео ниже — опубликованные в октябре 2026 года кадры, на которых этот перехватчик уничтожает реактивный беспилотник Герань-5 на скорости около 400 километров в час и на высоте 3500 метров. Этот перехват осуществил экипаж Retro батальона Darknode 412-й бригады Nemesis, представителей которой компания с самого начала привлекла к разработке своего перехватчика, сообщал технологический проект ZRK.tech, отвечающий за разработку дрона.

https://www.facebook.com/reel/1781999266241558

Основные технические характеристики дрона-перехватчика Zirka:

  • Кодифицировано: 2026 г.
  • Скорость: 340−400 км/ч
  • Высота полёта: 6 км
  • Время в воздухе: 20 мин
  • Радиус действия: 30 км
  • Стоимость: 5 тыс. долларов
NV
Инфографика: NV

Дрон оснащён бортовым компьютером на базе Raspberry Pi 5 с обученной моделью компьютерного зрения.

Вертикальная скорость до 40 м/с позволяет ему набрать высоту за 2,5 мин.

Дрон распознает и захватывает цели на расстоянии до 1 км. После подтверждения цели оператором — самостоятельно сопровождает и поражает её прямым столкновением.

Автонаведение повышает эффективность перехвата высокоманевренных целей до 60%.

Перехватчик оснащён акустическими, оптическими и радиочастотными датчиками для обнаружения и подтверждения целей.

Данные производителя, Милитарного

Редактор: Инна Семенова

Теги:   Инфографика NV шахеды реактивный дрон Дроны-перехватчики Герань-5

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