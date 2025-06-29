Минобороны кодифицировало украинский наземный беспилотник Мураха

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к использованию в Вооруженных силах новый наземный роботизированный комплекс Мураха.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Мураха — это гусеничный беспилотник, который разработан для поддержки подразделений в сложных боевых условиях, в частности под огнем врага или на заминированной территории.

Реклама

Комплекс имеет высокие показатели грузоподъемности. В частности, он способен транспортировать более полутонны груза на значительные расстояния, включая передвижение по пересеченной местности и преодоление небольших водных преград.

Мураха также оснащен различными каналами управления, что обеспечивает его работу даже в зоне действия вражеских средств радиоэлектронной борьбы.

Впервые беспилотник показали в январе 2024 года. По словам разработчиков, он может преодолевать более 15 километров на одном заряде и весит 350 килограмм. Автономность дрона обеспечивается от одной или двух электробатарей емкостью 6, 8 или 13,6 кВт, что должно хватать примерно на 30−40 километров. Дрон работает при любых погодных условиях, а 80% его комплектующих произведено в Украине.