Иранский дрон Mohajer-6 значительно проигрывает своим конкурентам по характеристикам: разведка сообщила детали 28 октября, 13:00 Для производства Mohajer-6 используются компоненты бытового назначения (Фото:Кадр видео ТСН)

В украинской разведке сообщили, что иранские разведывательно-ударные беспилотники Mohajer-6, которые РФ использует в войне против Украины, значительно проигрывает своим конкурентам по характеристикам.

Согласно сообщению ГУР Минобороны в Telegram, для производства Mohajer-6 используются компоненты бытового назначения.

Сотрудники военной разведки Украины, выяснили, откуда происходят комплектующие беспилотника, который россияне закупили у Ирана для ведения боевых действий в Украине. Также специалисты ГУР МО Украины обнаружили детали маркированные на официальном языке Ирана — фарси.

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«Все доказательства причастности представителей иностранных стран к поставке оружия и его комплектующих террористической России будут переданы международным организациям, для наложения на них экономических санкций», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что иранский разведывательный дрон Mohajer-6 был оснащен авиационным двигателем австрийской компании Rotax.