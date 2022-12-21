Дрон-камикадзе ВСУ влетел точно в зазевавшегося оккупанта — видео

21 декабря, 14:57
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ВСУ используют дроны как против живой силы РФ, так и для ударов по ее тылам (Фото:Скриншот видео t.me/ButusovPlus)

ВСУ используют дроны как против живой силы РФ, так и для ударов по ее тылам (Фото:Скриншот видео t.me/ButusovPlus)

Украинские военные продолжают активно использовать беспилотники против живой силы противника.

Один из таких примеров опубликовал у себя в Telegram-канале журналист Юрий Бутусов.

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На обнародованных кадрах видно какое-то строение, возле которого стоят трое российских захватчиков, одного из которых поражает дрон-камикадзе.

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В результате взрыва зазевавшийся оккупант получил тяжелые ранения, после чего упал на землю и начал корчиться от боли. Его дальнейшая судьба не известна.

Кроме уничтожения солдат РФ, украинские военные используют беспилотники со взрывчаткой и для ударов по тылам страны-агрессора.

Целью последнего из них стали Трубчевские районные электросети в Брянской области.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Беспилотники Российские военные Война России против Украины дроны-камикадзе

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