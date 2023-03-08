Спецназ СБУ уничтожил Солнцепек оккупантов в момент залпа — видео 8 марта, 19:22 Уничтожение российской ТОС Солнцепек (Фото:скриншот видео / Служба безпеки України / Telegram)

Спецназначенцы СБУ с помощью FPV-дрона уничтожили тяжелую огнеметную систему оккупантов Солнцепек. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в среду, 8 марта.

Бойцы Центра спецопераций А СБУ направили дрон на вражеский Солнцепек в момент его залпа.



«"Вторая армия мира» осталась без еще одного «аналоговнета»", — прокомментировали в спецслужбе.



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Волонтер Сергей Притула ранее объяснял, что FPV-дроны (First Person View, вид от первого лица) — это простые в производстве скоростные дроны на короткие дальности применения, которые сейчас активно используют защитники Украины.