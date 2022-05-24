Бойцы ССО показали, как уничтожили российский танк с помощью дрона-камикадзе — видео
Бойцы ССО успешно применяют дроны-камикадзе (Фото:Кадр видео Командование Сил специальных операций ВС Украины)
В Сети появилось видео уничтожения танка российских оккупантов с помощью дрона-камикадзе.
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Ролик опубликован на странице Командования Сил специальных операций ВС Украины в Facebook.
«По данным наших воинов, российские оккупанты на одной из позиций спокойно распивали спиртное, сидя на броне своего танка. Впрочем, привычное для россиян занятие было внезапно прервано неожиданной атакой с воздуха. Современный беспилотник-камикадзе, оснащенный мощной взрывчаткой, влетел прямо в танк, нанеся противнику невосполнимые потери», — говорится в подписи к видео.
В командовании ССО отметили, что это видео публикуется впервые, однако боевое применение дронов-камикадзе является постоянной практикой для ССО Украины во время войны.
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