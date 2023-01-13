Укроборонпром — о разработке дрона дальностью 1000 км: На том этапе, когда нельзя ничего говорить

13 января, 16:47
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Часть беспилотника Укроборонпрома (Фото:Державний концерн Укроборонпром / Facebook)

Часть беспилотника Укроборонпрома (Фото:Державний концерн Укроборонпром / Facebook)

Спикер государственного концерна Укроборонпром Наталья Сад ответила на вопрос о том, как продолжается разработка украинского ударного беспилотника.

"…На сегодняшний день проект по разработке беспилотного летательного аппарата с дальностью поражения более 1000 км и возможностью полезной нагрузки до 75 кг достиг такого этапа, когда о нем мы, к сожалению, сейчас говорить ничего не можем", — сказала она во время брифинга в пятницу, 13 января.

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Сад также сообщила, что беспилотник Укроборонпрома должен использовать разработанный партнерами боеприпас.

В декабре руководитель проектов Укроборонпрома Олег Болдырев говорил, что концерн активно работает над разработкой украинских беспилотников. По его словам, ВСУ скоро получат на вооружение новый беспилотник, который поможет наносить удары по тылу противника. Он заявил, что по характеристикам БПЛА похож на иранские дроны-камикадзе, но обладает некоторыми особенностями, которые делают его уникальным.

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Разработанная модель частично состоит из деталей иностранного производства, но разработку программного обеспечения, сборку и техническое обслуживание дронов проводят украинские специалисты.

https://www.youtube.com/embed/XeSIOgkN1Yw
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Беспилотник Укроборонпром БПЛА Дроны Война России против Украины дроны-камикадзе украинские беспилотники

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