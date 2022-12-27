Украинский дрон-камикадзе влетел в БМП оккупантов — видео от первого лица

27 декабря, 16:52
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Оккупанты открыли по дрону огонь, но было уже поздно (Фото:Коллаж НВ)

Оккупанты открыли по дрону огонь, но было уже поздно (Фото:Коллаж НВ)

Военнослужащие ВСУ опубликовали видео охоты украинского дрона-камикадзе на российских оккупантов.

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На обнародованных в соцсетях кадрах, снятых от первого лица, запечатлен удар беспилотника по боевой машине пехоты с сидящими на броне солдатами РФ.

Атака дрона оказалась для захватчиков неприятным сюрпризом, из-за чего они не успели вовремя сориентироваться.

Видео дня

Вместо того, чтобы спрыгнуть с БМП, один из них открыл по беспилотнику огонь, а второй попытался увернуться от него с помощью неуклюжего «кувырка».

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https://twitter.com/tweetsNV/status/1607758468823547905
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Беспилотники Российские военные Война России против Украины дроны-камикадзе

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