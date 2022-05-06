Появилось видео применения дрона-камикадзе Switchblade по позициям оккупантов

6 мая, 14:00
Цей матеріал також доступний українською
Украинские военные применили дрон-камикадзе Switchblade (Фото:53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха)

Украинские военные применили дрон-камикадзе Switchblade (Фото:53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха)

Появилось видео применения дрона-камикадзе Switchblade по позициям российских оккупантов.

Война России против Украины — главные события 6 мая

Ролик опубликован на странице 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха в Facebook.

«С помощью тактического ударного беспилотного авиационного комплекса Switchblade, ободрили оккупантов, так упорно готовивших укрепления», — говорится в подписи к видео.

Видео дня
https://www.facebook.com/watch/?v=786994148928889

Switchblade-300 способен пролететь 10 км и управляется до 10 минут. Его задача — увеличить боевую мощь пехоты. Switchblade-600 может пролететь 40 км за 20 минут и еще барражировать 20 минут. Несет боеголовку типа Javelin, способен поражать бронетехнику.

https://www.youtube.com/embed/RgqAnQCp5WI
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Война России против Украины Switchblade

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X