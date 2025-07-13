Для перегрузки украинской противовоздушной обороны (ПВО) во время массированных атак Россия использует дроны Гербера — беспилотники, которые гораздо медленнее шахедов и несут либо значительно меньше взрывчатки, либо вовсе ее не имеют.

Об этом рассказал в интервью Radio NVавиаэксперт Валерий Романенко, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации, комментируя вопрос о необходимости отличать шахэды — в российском понимании дроны Герань — от дронов-приманок под названием Гербера, которые производят из пенопласта.

Романенко напомнил, что дроны Гербера изначально выпускались в трех вариантах. «Первый — для отвлечения ПВО. Второй — ударный вариант со взрывчаткой, около пяти килограммов [у шахеда 50 кг]. Она просто больше не потянет, двигатель слабый. И третий вариант — разведчик. Ничего нового не произошло», — пояснил специалист.

По его словам, даже с боевой частью в пять килограммов, а тем более без нее такие дроны «вряд ли представляют серьезную опасность». «Большей опасности, по сравнению с шахедами, Гербера даже с боевой частью не представляет. И тратить ракеты [ПВО] на [такой БПЛА] не будут», — озвучил Романенко ключевую причину, почему Герберы чаще всего не сбивают мощными средствами противовоздушной обороны.

«Если летит 400 беспилотников, из них 200 Гербер, гораздо проще [для ПВО] пропустить все эти Герберы. Ты же не знаешь, какой с боевой частью, а какой без боевой части. Но если тратить средства ПВО на все 200 Гербер, получится, что россияне своей цели [истощения ПВО] достигли», — отметил авиаэксперт.

Он добавил, что по скоростным характеристикам Герберы «не соответствуют шахедам» и намного медленнее. «Поэтому, чтобы не перегружать нашу ПВО, есть такой режим селекции по скорости. Если в аппаратуру ввести параметр „не выводить на экран цели, которые движутся со скоростью менее 150 километров в час“, за ними никто не будет наблюдать и они локационно потеряются», — подчеркнул специалист.

Он считает, что угроза от Гербер «значительно преувеличена, в действительности она минимальна», а ее разведывательный потенциал очень посредственный.

«На несчастную Герберу стоимостью максимум две тысячи долларов никто не будет ставить сложное высококачественное связное или разведывательное оборудование. Да, она в некоторых случаях в прифронтовых районах может какую-то информацию на расстояние 100−120, с ретранслятором — 150−180 километров может передать. Все, на этом ее возможности исчерпываются», — подчеркнул Романенко.

Инфографика: NV

Осенью 2024 года ГУР Минобороны Украины рассказывало, что Россия массово использует против Украины дроны Гербера, которые способны нести боевую часть и проводить радиоэлектронную разведку. Такие БПЛА имеют китайский двигатель и другие иностранные детали.

По данным ГУР, оккупанты собирают дроны Гербера на заводе в городе Елабуга (Республика Татарстан). БПЛА Гербера имитируют дроны Shahed-136 или Герань-2 и массово используется Россией для перегрузки украинской противовоздушной обороны.

Герберы изготавливают из фанеры и пенопласта, поэтому дрон в десятки раз дешевле шахеда, уточняли специалисты ГУР. При этом наполнение беспилотника состоит из компонентов иностранного производства, завезенных из Китая через третьи компании. Россияне собирают Герберы по китайскому прототипу производства Skywalker Technology Co., Ltd.