В Дрогобыче критические разрушения после ночной ракетной атаки РФ

21 сентября, 14:46
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Дым после одного из ударов РФ (Фото:REUTERS/Stringer)

Дым после одного из ударов РФ (Фото:REUTERS/Stringer)

В Дрогобыче Львовской области значительные разрушения промышленных объектов после попаданий во время ракетной атаки РФ 21 сентября.

Об этом рассказал первый заместитель председателя Львовской ОГА Андрей Годик в эфире телемарафона.

Он отметил, что разрушены складские помещения, которые находились неподалеку друг от друга.

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Годик подчеркнул, что речь идет о гражданских объектах, поскольку никакого военного назначения они не несли. Он добавил, что рядом военных объектов также не было.

«В результате ракетного удара произошло возгорание в двух локациях. Площадь возгорания была незначительной, поэтому ближе к десяти часам утра силами ГСЧС пожар был локализован и потушен в полной мере», — рассказал он.

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По его словам, разрушения значительные и довольно критические. Годик отметил, что все можно восстановить, однако на это нужно время и финансовые ресурсы.

«Мы говорим о том, что в ближайшее время объект не будет использоваться, потому что разрушения действительно значительные», — сказал Годик.

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В ночь на 21 сентября РФ осуществила массированную ракетную атаку на Украину. Оккупанты запускали ракеты в несколько волн. Есть попадания во Львовской, Ровенской и Черкасской областях, в Киеве и ряде областей работала ПВО.

В центре Черкасс разрушено здание гостиницы, пострадали десять человек. В Ровно есть попадания по гражданской и энергетической инфраструктуре.

В Киеве обломки сбитых российских ракет упали в четырех районах города, также известно о семи пострадавших.

В Укрэнерго сообщили, что в результате российской атаки были повреждены энергообъекты в центральном и западном регионах Украины.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Российская агрессия Львовская область Агрессия РФ Дрогобич Война России против Украины Ракетный удар ракетная атака

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