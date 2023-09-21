Исключительно гражданские объекты. Во Львовской ОГА рассказали детали об ударе РФ по Дрогобычу 21 сентября, 12:19 Дым после одного из ударов РФ (Фото:REUTERS/Stringer)

В Дрогобыче Львовской области до сих пор разбирают завалы после попаданий во время удара РФ, пострадавших нет, заявил первый заместитель председателя ОГА Андрей Годик в четверг, 21 сентября.

По его словам, в результате утреннего обстрела три ракеты попали в промышленные объекты, пожары потушили.

Чиновник заявил, что пораженные объекты — исключительно гражданские, а не военные.

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«В городе Дрогобыч целью удара стал промышленный объект. Складские помещения двух предприятий. Чем была вызвана именно такая локация, до конца не понятно. Это гражданские объекты, никакого военного назначения они не несут», — сказал он в эфире Радио Свобода.

Отвечая на вопрос, почему в последнее время враг атакует Львовскую область, чиновник заявил, что «мы можем только догадываться».

«По моему убеждению, это больше касается ложной информации. И, как следствие, идет поражение просто складских помещений в которых что-то когда-то просто могло быть. Но могу констатировать тот факт, что позавчера, что сегодня, удары наносились исключительно в гражданские объекты», — сказал он.

В ночь на четверг, 21 сентября, во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога. Россия осуществила массированный запуск крылатых ракет в несколько волн. Взрывы прогремели в Киеве и нескольких областях.

В Киеве в результате атаки ранены семь человек, произошло падение обломков в нескольких районах столицы.

В Черкассах в результате падения обломков ракет во время атаки России есть попадание в отель в центре города. Пострадали десять человек.

Также известно о попаданиях во Львовской области, Ровно и Харькове.