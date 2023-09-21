Исключительно гражданские объекты. Во Львовской ОГА рассказали детали об ударе РФ по Дрогобычу
Дым после одного из ударов РФ (Фото:REUTERS/Stringer)
В Дрогобыче Львовской области до сих пор разбирают завалы после попаданий во время удара РФ, пострадавших нет, заявил первый заместитель председателя ОГА Андрей Годик в четверг, 21 сентября.
По его словам, в результате утреннего обстрела три ракеты попали в промышленные объекты, пожары потушили.
Чиновник заявил, что пораженные объекты — исключительно гражданские, а не военные.
«В городе Дрогобыч целью удара стал промышленный объект. Складские помещения двух предприятий. Чем была вызвана именно такая локация, до конца не понятно. Это гражданские объекты, никакого военного назначения они не несут», — сказал он в эфире Радио Свобода.
Отвечая на вопрос, почему в последнее время враг атакует Львовскую область, чиновник заявил, что «мы можем только догадываться».
«По моему убеждению, это больше касается ложной информации. И, как следствие, идет поражение просто складских помещений в которых что-то когда-то просто могло быть. Но могу констатировать тот факт, что позавчера, что сегодня, удары наносились исключительно в гражданские объекты», — сказал он.
В ночь на четверг, 21 сентября, во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога. Россия осуществила массированный запуск крылатых ракет в несколько волн. Взрывы прогремели в Киеве и нескольких областях.
В Киеве в результате атаки ранены семь человек, произошло падение обломков в нескольких районах столицы.
В Черкассах в результате падения обломков ракет во время атаки России есть попадание в отель в центре города. Пострадали десять человек.
Также известно о попаданиях во Львовской области, Ровно и Харькове.