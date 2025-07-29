Возле Купянска в Харьковской области фиксируют активность российских ДРГ

Об этом сообщил руководитель Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич в эфире Общественного.

Он уточнил, что пока нет информации о ДРГ в самом Купянске. Однако, по его словам, ДРГ наблюдают в селах, расположенных недалеко от города — это Радьковка и Мировое.

«Это село и является фактически Купянском — там нет даже границы между городом и селом. Там есть определенная активность этих ДРГ, нам об этом сообщают. Мы понимаем, что, учитывая те расстояния, которые являются небольшими, то вероятность такая (захода ДРГ — ред.) может быть. Наши ВСУ стоят, будем надеяться, что враг не сможет продвинуться дальше ни одного метра», — рассказал Канашевич.

Руководитель РОА отметил, что за последнюю неделю из района выехали более 200 гражданских, в основном жители Купянской и Кондрашевской громад.

В то же время Канашевич отметил, что около 4700 человек остаются на территориях, приближенных к зоне боевых действий.

«Видим, что ежедневно есть заявления на эвакуации. Ежедневно утром такие меры осуществляются», — подчеркнул он

10 июня глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщал, что в связи с ситуацией с безопасностью в Купянском районе расширили зону эвакуации гражданского населения.

17 июля начальник Купянской МВА Андрей Беседин заявил, что в результате длительных российских атак в Купянске разрушено 95% инфраструктуры.