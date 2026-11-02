Коммунальные работники в касках проезжают под сетками против дронов во время регионального прекращения огня в Херсоне, 28 октября 2026 года (Фото: REUTERS/Thomas Peter)

Народный депутат и бывший глава Херсонской ОГА Сергей Козырь в интервью Radio NV — о результатах гуманитарной миссии в Олешках, возможности распространения этого опыта на другие районы, активности российских диверсионно-разведывательных групп в Херсоне и необходимости изменений в законодательстве о мобилизации в отношении мужчин, находящихся в оккупации.

— Премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что из Олешек изъявили желание уехать 527 человек. Затем он извинился и сказал: нет, это неправда. Но мы не понимаем до конца, сколько все-таки людей оттуда уехало. Мы до сих пор пользуемся информацией российских Z-блоггеров, которые сказали, что четыре автобуса поехали в Россию, 17 — в Украину. Известна ли вам цифра?

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— Я полагаюсь на ту цифру, которую поначалу озвучил премьер-министр Сергей Федорович Корецкий. Приблизительно такую же информацию я имел.

По ориентировочным данным, около 2000 человек находились в Олешках на момент начала этой гуманитарной миссии, из них 50 детей. Премьер в ответ на мой вопрос на часе вопросов к правительству озвучил, что было более 500 человек, изъявивших желание выехать на территорию Украины. Очень большое количество людей также изъявило желание остаться в Олешках.