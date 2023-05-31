Попытка прорыва ДРГ в Харьковской области: глава ОВА сообщил о потерях оккупантов 31 мая, 16:03 Российская ДРГ пыталась попасть в Харьковскую области, но оккупанты отошли с потерями (Фото:Shannon Stapleton/Reuters)

30 мая российская диверсионно-разведывательная группа пыталась проникнуть на территорию Харьковской области, но отошла с потерями.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов в эфире национального телемарафона.

«Враг, запуская ДРГ, пытается проверить слаженность наших войск и плотность нашей охраны. Однако под огневым поражением они вынуждены были отойти с потерями», — рассказал он.

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Количество убитых раненых российских оккупантов глава ОВА не уточнил.

Синегубов добавил, что попытки прорыва ДРГ в этом регионе фиксируют постоянно. По его словам, так противник пытается улучшить свое тактическое положение.

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Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты хотели завести ДРГ через государственную границу Украины с территории РФ на Северском и Слобожанском направлениях.

В частности, они безуспешно пытались это сделать в районе населенного пункта Зеленое в Харьковской области.