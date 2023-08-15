В Украину через Черниговскую область пытались проникнуть две российские ДРГ, они отошли с потерями — Наев

15 августа, 09:49
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Российские диверсанты пытались прорвать границу Украины (Фото:Сергей Наев/Telegram)

Российские диверсанты пытались прорвать границу Украины (Фото:Сергей Наев/Telegram)

В Черниговской области две группы российских диверсантов пытались прорвать украинскую границу.

Об этом сообщил Командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев.

По его словам, украинские пограничники заметили приближение к контрольной полосе с разных сторон двух вооруженных групп российских оккупантов. Завязался стрелковый бой.

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По решению старшего командира по диверсионным силам противника нанесли огневое поражение из артиллерии. Одновременно к госгранице выдвинулся противодиверсионный резерв с подразделениями аэронаблюдения.

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По предварительным данным, группы вражеских ДРГ состояли из пяти и семи боевиков оккупантов. Диверсанты понесли потери убитыми и ранеными, они отошли в обратном направлении.

В ночь на 1 августа группа российских диверсантов пыталась прорвать украинскую границу на участке в Черниговской области.

Всего за июль в Черниговской и Сумской областях было четыре таких попытки.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Черниговская область Сергей Наев Война России против Украины Русские диверсанты

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