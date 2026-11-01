Об этом пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал в эфире телемарафона Єдині новини.

Демченко отметил, что российские диверсионно-разведывательные группы пытаются проникать на украинскую территорию, чтобы разведать, как выстроена оборона, атаковать позиции украинских защитников и минировать местность.

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«За последний период активность в целом работы российских диверсионно-разведывательных групп существенно уменьшилась, но за последнее время в, частности, в Черниговской и Сумской области они проявляли такую активность», — рассказал он.

Он также подчеркнул, что ранее россияне пытались использовать проникновение диверсионных групп для информационных операций, в частности заявляли о захвате территорий или установлении контроля над ними.

Как пример, Демченко привел случаи на Черниговщине, когда российские диверсанты заходили на украинскую территорию и устанавливали там флаг, выдавая это за военную победу.

21 октября Демченко заявил, что за последние несколько недель российские ДРГ активизировались в приграничных районах Сумской и Черниговской областей.

20 октября подразделение GROUP 10 Департамента активных действий ГУР Минобороны провело в Сумской области операцию, в ходе которой взяло в плен 29 российских военнослужащих. По данным ГУР, еще 108 оккупантов погибли, а 157 получили ранения.