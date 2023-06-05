На фоне событий в Белгородской области. Российская ДРГ попыталась проникнуть в Харьковскую область 5 июня, 08:41 Дым в Харьковской области (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

На фоне событий в Белгородской области российская ДРГ попыталась проникнуть на территорию Харьковской области.

Об этом говорится в сводке Генштаба в понедельник, 5 июня.

В частности, враг попытался проникнуть в районе населенного пункта Зеленое.

«На Северском и Слобожанском направлениях за прошедшие сутки враг совершил неудачную попытку проникновения ДРГ через госграницу Украины в районе населенного пункта Зеленое Харьковской области», — сказано в сообщении.

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Также противник продолжает сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки произошло 29 боевых столкновений.

В воскресенье, 4 июня, бойцы Российского добровольческого корпуса заявили, что с боями заходят в Белгородскую область.

Также добровольцы обратились к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову и заявили, что «в качестве жеста доброй воли» они «готовы отдать» ему пленных российских солдат за возможность пообщаться с ним лично, «обсудить текущую ситуацию в регионе» и будущее России в целом.

1 июня бойцы Русского добровольческого корпуса объявили об очередном рейде в Белгородской области страны-агрессора.

22 мая Легион Свобода России заявил, что вместе с Русским добровольческим корпусом «полностью освободил» населенный пункт Козинка в Белгородской области РФ, прошел село Гора-Подол, а также зашел в населенный пункт Грайворон и приступил к его штурму.

Местные власти объявляли «режим контртеррористической операции», по словам губернатора, большая часть жителей Грайворонского округа выезжала.

Россияне утверждали, что якобы убили большинство диверсантов, а остальных «отбросили» на территорию Украины. Бойцы РДК и Легиона это опровергли.

В РДК и Легионе заявили, что в ходе рейда зашли на 42 км вглубь России и контролировали некоторые населенные пункты Белгородской области в течение суток. По их словам, они потеряли двух человек погибшими, еще десять получили ранения, уничтожили несколько десятков российских силовиков и около десяти единиц бронетехники, а также взяли трофеи.

Главное управление разведки Минобороны Украины назвало действия Легиона и РДК в Белгородской области РФ «созданием полосы безопасности» для защиты украинцев. Представитель ГУР Андрей Юсов подчеркнул, что рейд в российском регионе проводили по своей инициативе исключительно бойцы Легиона и РДК — граждане РФ.