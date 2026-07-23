Блогер и журналист Роман Цимбалюк рассказал в эфире Radio NV , как в РФ отреагировали на назначение Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ и почему удары по складам Wildberries для россиян болезненнее, чем даже атаки на НПЗ.

— Некоторые люди — в частности, один такой интересный парень в форме РЖД — теперь, после масштабного пожара в Краснодаре на очередном логистическом хабе Wildberries, говорят, что «СВО надо заканчивать». Не знаю, расстреляют его завтра или посадят, но он почему-то осмеливается говорить, что эвакуировать людей оттуда начали только после того, как произошел первый прилет. Полыхает там знатно. Сегодня утром горят два логистических центра Wildberries — в Невинномысске и Краснодаре. И крупная нефтебаза в Армавире: площадь пожара — 800 квадратных метров. Это тоже так неплохо?

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— Тут нужно сразу объяснить этому пареньку в форме РЖД, что не «СВО» нужно заканчивать, а ставить вопрос о полном выводе российских войск с территории Украины.

Как только они начнут озвучивать именно этот тезис, эту формулировку, можно считать, что горение в России начало приносить свои результаты.

Следует подчеркнуть, что Силы обороны Украины — а их крупнейшей составляющей всё же являются Вооруженные силы Украины — могут демонстрировать максимальные результаты лишь при тесном взаимодействии и синергии с Министерством обороны. Поэтому назначение Драпатого — это, на мой взгляд, одно из лучших кадровых решений.