Буданов о новом главкоме ВСУ Драпатом: принимает решения быстро и бережет людей, армия ему доверяет

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов прокомментировал решение Владимира Зеленского уволить Александра Сырского и назначить Михаила Дарапатого главнокомандующим ВСУ, назвав его «командиром с реальным чувством боя». Об этом Буданов написал в Telegram в среду, 22 июля.

«Михаила Драпатого я знаю давно. Это командир с реальным чувством боя, который трезво оценивает обстановку, быстро принимает решения и бережет людей. Армия ему доверяет, и это боевая заслуга. Михаил Васильевич, впереди большие задачи, и у вас есть всё, чтобы их выполнить», — написал Буданов.

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Он отметил, что командование армией — «в надежных руках», и добавил, что Драпатый может рассчитывать на его полную поддержку и помощь.

Сейчас главное — полностью сосредоточиться на фронте, ведь «враг не делает пауз в войне», добавил Буданов.

Также глава Офиса президента поблагодарил Сырского за «годы тяжелейшей работы», выдержку и преданность Украине, упомянув проведенные им операции по обороне Киева, деоккупации Харьковской области и другие.

«Мы работали бок о бок в этих операциях — вместе с ГУР, которое я возглавлял, и я видел эту работу», — отметил Буданов.

Увольнение Сырского — что известно

Вечером 21 июля 2026 года Владимир Зеленский заявил, что Сырский покидает пост главнокомандующего ВСУ, который он занял в феврале 2024 года после отставки Валерия Залужного. Новым главой армии станет 43-летний командующий Объединенными силами ВСУ Михаил Драпатый.

Увольнение Александра Сырского произошло на фоне протестов в Киеве и других городах Украины, начавшихся после отставки Михаила Федорова с поста министра обороны 16 июля. Экс-министр обороны заявил, что главнокомандующий ВСУ блокировал все инициативы его команды и «плел интриги».

22 июля Сырский прокомментировал свою отставку и заявил, что будет служить Украине до победы.