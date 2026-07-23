Назначению Михаила Драпатого на должность главнокомандующего ВСУ предшествовали напряженные месяцы его взаимодействия с военным руководством. За последние два месяца в Командование объединенных сил прибывали семь комиссий, и ожидался приезд восьмой, пишет hromadske со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, у Драпатого даже забирали подразделения с этого направления, тем самым ослабляя группировку. Кроме того, как рассказал бывший министр обороны Михаил Федоров, экс-главком Александр Сырский объявил Драпатому три выговора.

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Однако собеседник hromadske в Офисе президента сообщил изданию, что «Драпатый получает высокие оценки от рядовых военных».

«Это иная культура взаимодействия, он будет лучше чувствовать реальность, поэтому пока предоставляем ему максимум пространства», — сказал источник.

Журналисты также отмечают, что в войсках трудно услышать негативные отзывы о генерал-майоре, а большинство тех, кто его знает, дают ему положительную характеристику как в частном порядке, так и публично.

Александр Вдовиченко, ныне начальник центра разведки 11-го корпуса, рассказал, что встречал колонну украинских бойцов, которую Михаил Драпатый выводил из окружения из Червонопартизанска в Луганской области.

«Такой уставший, но такой несгибаемый, такой гордый. И очень худой. Все люди, вышедшие вместе с ним, тоже были сильно истощены. Их было более двухсот — из разных подразделений, они присоединились к нему. Мне тогда казалось, что Михаил Васильевич держался исключительно на силе воли», — сказал Вдовиченко.

После этого Михаил Драпатый занимал должность начальника штаба 30-й отдельной механизированной бригады, а с 2016 года стал ее командиром. В начале полномасштабной войны он возглавлял оборону Кривого Рога, а впоследствии руководил операцией по освобождению правобережной части Херсонской области.

В феврале 2024 года Драпатый был назначен заместителем начальника Генерального штаба ВСУ. После начала наступления российских войск на севере Харьковской области в мае его направили руководить обороной Волчанска. Уже летом он возглавил оперативно-тактическую группировку Луганск, отвечавшую за оборону районов Часова Яра и Торецка.

«О Драпатом говорят как о пожарном или кризисном менеджере. Там, где было трудно, — там был Драпатый. И это действительно так: ему помогали, ему выделяли ресурсы, к нему прислушивались, потому что Михаил Васильевич умел выполнить задачу и показать результат», — говорит Вдовиченко.

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В ноябре 2024 года Драпатый стал командующим Сухопутными войсками ВСУ, а затем по совместительству возглавил оперативно-стратегическую группировку войск Хортица и «спасал» Покровск, пишет hromadske.

«Когда нужно, он может быть очень требовательным и очень жестким. Думаю, если бы брифинги Сухопутных войск можно было записывать еще год назад, он стал бы народным главкомом», — рассказала Шарлотта Хмельницкая, служившая вместе с Драпатым в командовании Сухопутных войск. В настоящее время она занимает должность руководителя по цифровой трансформации (CDTO) Командования объединенных сил.

Журналисты отмечают, что те, кто служил вместе с Драпатым, описывают его как «очень доброго и эмпатичного человека», с которым приятно работать. По словам собеседников издания, он знает имена солдат, может поинтересоваться, как у бойцов дела, или спросить об их семьях.

Некоторые собеседники полагают, что из-за мягкого стиля руководства Драпатого могут воспринимать как недостаточно решительного для такой должности. В то же время другие отмечают, что для более эффективной работы его команды стоило бы привлечь руководителей, отличающихся жесткостью при принятии решений. Вероятно, именно поэтому на должность начальника Генштаба был выбран десантник Игорь Скибюк.

«Возможно, президент полагает, что Драпатый слишком демократичен и не сможет проявить авторитарность, когда это потребуется. Но это не так — Драпатый сможет, когда будет нужно», — отмечает один из комбригов, ранее служивший под началом нового главнокомандующего.

Как пишет hromadske, в Командовании объединенных сил активно развивалась цифровизация — вероятно, именно благодаря этому Драпатый нашел общий язык с Федоровым. Во время визитов бывшего министра на командный пункт Драпатый докладывал о ситуации не с помощью бумажных карт, а используя систему Delta и цифровые информационные панели.

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«Мы впервые начали использовать данные как оружие. Он понимает, что это один из немногих шансов получить преимущество над врагом, поскольку мы постоянно находимся в условиях ограниченных ресурсов. У нас просто нет другого выхода. Поэтому он искал людей и подбирал команду именно по такому принципу», — рассказывает Хмельницкая.

Увольнение Сырского — что известно

Вечером 21 июля 2026 года Владимир Зеленский заявил, что Александр Сырский покидает пост главнокомандующего ВСУ, который он занял в феврале 2024 года после отставки Валерия Залужного. Новым главой армии стал 43-летний командующий Объединенными силами ВСУ Михаил Драпатый.

Увольнение Александра Сырского произошло на фоне протестов в Киеве и других городах Украины, начавшихся после отставки Михаила Федорова с поста министра обороны 16 июля. Экс-министр обороны заявил, что главнокомандующий ВСУ блокировал все инициативы его команды и «плел интриги».

22 июля Сырский прокомментировал свою отставку и заявил, что будет служить Украине до победы.

В тот же день Драпатый заявил, что приступил к исполнению обязанностей главнокомандующего ВСУ. Начальником Генерального штаба в его команде станет генерал-майор Игорь Скибюк — бывший командующий Десантно-штурмовыми войсками.