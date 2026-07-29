Драпатый провел первый разговор на должности с командующим силами НАТО в Европе

Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый провел свой первый разговор в этой должности с Верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе — командующим Вооруженными силами США в Европе генералом Алексусом Гринкевичем.

Об этом в среду, 29 июля, сообщили в Генеральном штабе.

В ходе беседы Драпатый обозначил свое видение украинской победы и возможностей, которые помогут ее одержать.

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«На нынешнем этапе войны мы должны усилить операции в различных сферах, не допускать проникновения противника в полосы нашей обороны, а также масштабировать огневое поражение врага на дальних и средних дистанциях», — заявил главнокомандующий.

По его словам, он подчеркнул необходимость дальнейшего развития армейских корпусов и расширения их автономии. Украина также работает над тем, чтобы повысить уровень летальности российских потерь и снизить экономический потенциал Москвы. Для этого уже применяются асимметричные подходы и украинские технологии, заявил Драпатый.

Увольнение Сырского и назначение Драпатого — главное

Вечером 21 июля Зеленский заявил, что Александр Сырский покидает пост главнокомандующего ВСУ, который он занял в феврале 2024 года после отставки Валерия Залужного. Новым главнокомандующим стал 43-летний командующий Объединенными силами Михаил Драпатый.

Увольнение Сырского произошло на фоне протестов в Киеве и других городах Украины, начавшихся после отставки Федорова с поста министра обороны 16 июля. Экс-министр обороны заявил, что главнокомандующий ВСУ блокировал все инициативы его команды и «плел интриги».

22 июля Сырский прокомментировал свою отставку и заявил, что будет служить Украине до победы.

В этот же день Драпатый сообщил, что приступил к исполнению обязанностей главнокомандующего ВСУ. Начальником Генерального штаба в его команде станет генерал-майор Игорь Скибюк — бывший командующий ДШВ.

22 июля исполняющий обязанности министра обороны Евгений Хмара встретился с Драпатым. Они договорились «быть честными друг с другом» и максимально переносить войну на территорию РФ.

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24 июля Драпатый назвал своими ключевыми задачами усиление ПВО и преодоление бюрократии в армии.