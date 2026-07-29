Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Михаил Драпатый прекратил командировку генерал-майора Андрея Малиновского в Генеральный штаб, где тот в течение последних двух лет курировал удары большой дальности по России.

Об этом сообщает издание Hromadske со ссылкой на два источника в Силах обороны.

Это была временная должность Малиновского. По завершении командировки он вернулся на свою штатную должность — командующего ракетными войсками и артиллерией (РВиА), который одновременно является заместителем командующего Сухопутными войсками (СВ).

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«Сейчас он в РВиА Сухопутных войск, а в Генштабе занимал очень высокую и важную должность — если обобщить, был главным по глубоким ударам», — отметил собеседник.

Другой источник добавил, что Малиновский вернулся в РВиА «буквально на второй или третий день» после назначения Драпатого.

19 июля Андрей Малиновский выразил поддержку бывшему главнокомандующему Александру Сырскому.

«Во время войны нет места личным амбициям, борьбе за влияние или политическим играм. Есть лишь один приоритет — Украина и ее победа. Если кто-то своими действиями создает конфликты, подрывает единство или мешает эффективной работе системы обороны, он должен уйти. Независимо от фамилии, должностей или прошлых заслуг», — говорилось в заявлении Малиновского.

Увольнение Сырского и назначение Драпатого — главное

Вечером 21 июля президент Владимир Зеленский заявил, что Александр Сырский покидает пост главнокомандующего ВСУ, который он занял в феврале 2024 года после отставки Валерия Залужного. Новым главнокомандующим стал 43-летний командующий Объединенными силами Михаил Драпатый.

Увольнение Сырского произошло на фоне протестов в Киеве и других городах Украины, начавшихся после отставки Федорова с поста министра обороны 16 июля. Экс-министр обороны заявил, что главнокомандующий ВСУ блокировал все инициативы его команды и «плел интриги».

22 июля Сырский прокомментировал свою отставку и заявил, что будет служить Украине до победы.

В этот же день Драпатый сообщил, что приступил к исполнению обязанностей главнокомандующего ВСУ. Начальником Генерального штаба в его команде станет генерал-майор Игорь Скибюк — бывший командующий ДШВ.

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22 июля исполняющий обязанности министра обороны Евгений Хмара встретился с Драпатым. Они договорились «быть честными друг с другом» и максимально переносить войну на территорию РФ.

24 июля Драпатый назвал своими ключевыми задачами усиление ПВО и преодоление бюрократии в армии.