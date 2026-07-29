Драпатый завершил командировку в Генштаб к генералу Малиновскому, курировавшему удары большой дальности по РФ — СМИ

29 июля, 15:38
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Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый (Фото: Zelenskiy Official / Telegram)

Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый (Фото: Zelenskiy Official / Telegram)

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Михаил Драпатый прекратил командировку генерал-майора Андрея Малиновского в Генеральный штаб, где тот в течение последних двух лет курировал удары большой дальности по России.

Об этом сообщает издание Hromadske со ссылкой на два источника в Силах обороны.

Это была временная должность Малиновского. По завершении командировки он вернулся на свою штатную должность — командующего ракетными войсками и артиллерией (РВиА), который одновременно является заместителем командующего Сухопутными войсками (СВ).

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«Сейчас он в РВиА Сухопутных войск, а в Генштабе занимал очень высокую и важную должность — если обобщить, был главным по глубоким ударам», — отметил собеседник.

Другой источник добавил, что Малиновский вернулся в РВиА «буквально на второй или третий день» после назначения Драпатого.

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19 июля Андрей Малиновский выразил поддержку бывшему главнокомандующему Александру Сырскому.

«Во время войны нет места личным амбициям, борьбе за влияние или политическим играм. Есть лишь один приоритет — Украина и ее победа. Если кто-то своими действиями создает конфликты, подрывает единство или мешает эффективной работе системы обороны, он должен уйти. Независимо от фамилии, должностей или прошлых заслуг», — говорилось в заявлении Малиновского.

Увольнение Сырского и назначение Драпатого — главное

Вечером 21 июля президент Владимир Зеленский заявил, что Александр Сырский покидает пост главнокомандующего ВСУ, который он занял в феврале 2024 года после отставки Валерия Залужного. Новым главнокомандующим стал 43-летний командующий Объединенными силами Михаил Драпатый.

Увольнение Сырского произошло на фоне протестов в Киеве и других городах Украины, начавшихся после отставки Федорова с поста министра обороны 16 июля. Экс-министр обороны заявил, что главнокомандующий ВСУ блокировал все инициативы его команды и «плел интриги».

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22 июля Сырский прокомментировал свою отставку и заявил, что будет служить Украине до победы.

В этот же день Драпатый сообщил, что приступил к исполнению обязанностей главнокомандующего ВСУ. Начальником Генерального штаба в его команде станет генерал-майор Игорь Скибюк — бывший командующий ДШВ.

22 июля исполняющий обязанности министра обороны Евгений Хмара встретился с Драпатым. Они договорились «быть честными друг с другом» и максимально переносить войну на территорию РФ.

24 июля Драпатый назвал своими ключевыми задачами усиление ПВО и преодоление бюрократии в армии.

Редактор: Тарас Семенюк

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Генеральный штаб Михаил Драпатый

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