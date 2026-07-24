«Точно будет много увольнений». Драпатый будет очищать руководящий состав ВСУ от людей Сырского: чего ожидать — обозреватель Radio NV

24 июля, 18:38
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Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый (Фото: V_Zelenskiy_official/Telegram)

Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый (Фото: V_Zelenskiy_official/Telegram)

Автор: Алексей Тарасов

Обозреватель Radio NV Юлия Забелина рассказала, как новый главнокомандующий Михаил Драпатый будет проводить чистку руководящего состава ВСУ, а также о том, останется ли на своей должности командующий Силами беспилотных систем Мадяр.

— Президент Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого главнокомандующим Вооруженными силами Украины. Очевидно, что новый главнокомандующий привнесет свое видение и свою команду. И, судя по поступающей информации, в системе Вооруженных сил Украины ожидаются очень масштабные перемены. Кто-то даже говорит о масштабных чистках. Что это означает?

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— Да, на самом деле, Драпатый уже понемногу (судя по тому, что я узнаю) начал приступать к своим обязанностям.

Ему свойственны резкие шаги. Он очень эмоционален и достаточно быстр в принятии решений.

Разумеется, как рассказывают военные — в частности, приближенные к нему, а также те, кто принимал непосредственное участие в процессе отбора кандидатов, — одна из его главных задач сейчас — это, скажем так, очистить руководящий состав Вооруженных сил Украины от неэффективных людей, неэффективных генералов в Генштабе.

Теги:   Интервью NV Александр Сырский Radio NV Михаил Драпатый

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