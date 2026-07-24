— Скажите, можно ли, по вашему мнению, считать назначение Михаила Драпатого главнокомандующим выходом из управленческого кризиса после известных громких отставок?

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— Я считаю, что это очень хорошее решение, поскольку генерал Драпатый — один из самых достойных украинских командиров. Это человек, который прошел все ступени воинской службы уже во время войны. Он начинал войну в должности командира батальона. Он понимает, как работает вся армейская система — от низов до самого верха. Он молод, пользуется отличной репутацией в армии и в обществе, что тоже очень важно. Насколько мне известно, у него сильная команда.