Интервью NV с Героем Украины Кащенко. «Нельзя доводить до того, чтобы народ выходил на площадь и требовал смены главнокомандующего»

29 июля, 20:09
NV Премиум
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Военные ему доверяют, командование Драпатого уже приводило к переломным моментам — Дмитрий Кащенко (Фото: Оперативне командування Північ / скриншот)

Военные ему доверяют, командование Драпатого уже приводило к переломным моментам — Дмитрий Кащенко (Фото: Оперативне командування Північ / скриншот)

Автор: Василий Пехньо

Герой Украины, полковник ВСУ в отставке Дмитрий Кащенко в интервью Radio NV — о новом главнокомандующем ВСУ Михаиле Драпатом и о том, каких изменений стоит ожидать под его руководством.

— Как вы оцениваете эти изменения — назначение Михаила Драпатого главнокомандующим? Положительно или отрицательно?

— Я оцениваю это положительно. Знаете, если отвечать однозначно: за последние два с половиной года именно в сфере обороны — возможно, я не совсем точно выражаюсь, — в сфере Вооруженных сил Украины это, пожалуй, единственное адекватное решение нашего политического руководства. Я так считаю.

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— Действительно, звучало публичное требование назначить Михаила Драпатого главнокомандующим Вооруженными силами Украины. И вот это произошло. Как вы думаете, почему вокруг него возник такой ореол — не хочется говорить «святости», но ореол особых ожиданий, убежденность людей в том, что именно Драпатый способен справиться с задачей и что именно на него стоит делать ставку?

Теги:   Интервью NV Война России против Украины Александр Сырский Radio NV Михаил Драпатый

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