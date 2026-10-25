«ВСУ не должны быть крышей». Николов объяснил замысел Драпатого, который выдал поручение о минимизации коррупционных рисков в армии

«Мы вместе с юристами Центра противодействия коррупции анализировали это поручение. Оно направлено на то, чтобы создать в ВСУ атмосферу, в которой бы корумпанты вытеснялись. Грубо говоря, чтобы им не создавали каких-либо должностей, где они могут в тылу пересидеть, пока идут сроки давности по их делам, пока они избегают допросов, пока они избегают явок на суды», — объяснил Николов.

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Он добавил, что таким образом ВСУ должно перестать быть для коррупционеров «крышей».

«Но, конечно, в том случае, если все командиры будут выполнять это поручение. Поручили, но „мы забыли и оставили кого-то, пусть сидит дальше на БР (боевом распоряжении — Ред.) в ТЦК“. Такое тоже может быть. Но теперь есть официальный документ и делать вид, что все останется так, как было до этого года, уже невозможно», — констатировал Николов.

Украинская правда писала, что в сентябре Драпатый инициировал процедуру кадрового пересмотра офицеров, служащих в Генеральном штабе ВСУ с целью оставить на должностях преимущественно тех, кто имеет боевой опыт и способен управлять войсками.

2 сентября Драпатый обнародовал Принципы, по которым он будет руководить Вооруженными силами. В документе говорится прежде всего о том, что главной ценностью определены именно военнослужащие ВСУ.

9 сентября начальник отдела коммуникаций 14-го армейского корпуса Виталий Саранцев сообщил, что Драпатый отменил более 30 устаревших приказов Генштаба. В частности, речь идет о документах, регулировавших подготовку военных и предусматривающих значительный объем формальной отчетности.