— После назначения главкомом Михаила Драпатого, что я фиксирую сейчас? В нашем информационном пространстве уже массово понеслись фейки, даже можно сказать информационные атаки на нового главнокомандующего. Рассказывают всяческую чепуху. Я точно знаю, что это фейки и ложь — о каких-то грубых и жестких разговорах или на Ставке, или под Ставкой, где происходили ссоры Драпатого с Сырским. Максим, я уже видел информацию, это тоже фейк, что Михаил Драпатый уже повел ВСУ в какой-то очень большой прорыв и что это уже победа, которая вот уже наступила. Таким образом формируется очень искаженное отношение к реалиям, к происходящему. Формируются очень завышенные ожидания, причем очень искусственно формируются, чтобы уже вскоре атаковать главкома новой порцией информационных фейков. Как вы оцениваете происходящее, кто за этим может стоять?

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— К сожалению, вокруг важных для нас сегодня вопросов — тех, где прежде всего требуются терпение и время, — действительно постоянно возникает масса информационного мусора. Ведь любую оценку деятельности Драпатого как главнокомандующего можно будет дать лишь после того, как он проявит себя на этой должности, после того, как он хотя бы успеет поработать в этой роли. А пока вся эта история направлена исключительно на то, чтобы раскачивать ситуацию и формировать искаженное восприятие, ожидания и оценки, для которых сейчас вообще нет оснований.

Конечно, за то время, пока он официально занимает свою должность, дать этому какую-либо оценку невозможно. Сделать это можно будет спустя некоторое время, когда станут видны его поступки, когда проявятся его решения как главнокомандующего, когда обозначатся определенные процессы или направления деятельности.

На данный момент человек только вступает в должность. В армии вступление в должность — это вообще отдельная история; чтобы начать что-то делать на этом посту, требуется определенное время.